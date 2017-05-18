Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (15)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт, заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции на месте происшествия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил мэр.

Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.