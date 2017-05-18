Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт
20:4818.05.2017
(обновлено: 20:51 18.05.2017)
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт, заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции на месте происшествия.
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Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП
"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил мэр.
Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.