США отправят в Великобританию стратегические бомбардировщики

Американские бомбардировщики B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам. Архивное фото

Американские бомбардировщики B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. США намерены в июне направить в Великобританию несколько стратегических бомбардировщиков, сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление главы командования глобальных ударов ВВС США генерала Робина Рэнда.

"В следующем месяце наши бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие", — сказал Рэнд.

О технике какого типа идет речь, генерал не уточнил.

Washington Examiner отмечает, что в распоряжении командования глобальных ударов находятся такие самолеты, как B-2 Spirit, B-1 и B-52. Все они способны нести ядерное оружие.

В апреле ВВС США перебросили в Эстонию истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 для участия в тренировочных полетах. К 2020 году самолеты этого типа планируется развернуть в Европе на постоянной основе.