Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Очевидцы происшествия в Нью-Йорке засняли на видео момент задержания полицией водителя машины, врезавшейся в толпу на Таймс-сквер.
Arrest made in Times Square car crash pic.twitter.com/ByrGXzRwQg— Brendan Clancy (@BrendanClancy) 18 мая 2017 г.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают в машину мужчину в наручниках. Он, предположительно, находился за рулем автомобиля, совершившего наезд на пешеходов.
По данным СМИ, в результате инцидента один человек погиб. Пострадали, по разным данным, от 10 до 20 человек.