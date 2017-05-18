Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Нью-Йорке

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (7)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Очевидцы происшествия в Нью-Йорке засняли на видео момент задержания полицией водителя машины, врезавшейся в толпу на Таймс-сквер.

Arrest made in Times Square car crash pic.twitter.com/ByrGXzRwQg — Brendan Clancy (@BrendanClancy) 18 мая 2017 г.

​На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают в машину мужчину в наручниках. Он, предположительно, находился за рулем автомобиля, совершившего наезд на пешеходов.

По данным СМИ, в результате инцидента один человек погиб. Пострадали, по разным данным, от 10 до 20 человек.