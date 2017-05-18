На Украине заблокировали счета компании-распространителя программы "1С"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Банковские счета украинской компании "Скайлайн Софтвер", которая является оператором самой популярной в стране бухгалтерской программы "1С", заблокированы, сообщил в четверг директор компании Вадим Мазур.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Ограничительные меры также ввели в отношении компаний"1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу 17 мая. Ранее Мазур заявил, что "Скайлайн Софтвер" продолжит поддержку клиентов на Украине, несмотря на санкции.

"Наши счета сегодня заблокированы. Нацбанк работает", — цитирует слова Мазура интернет-издание UBR.ua.

По его словам, компания уже направила письма в СНБО Украины и Службу безопасности с просьбой пересмотреть решение о санкциях.