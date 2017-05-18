Райан отказался отвечать на вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан отказался отвечать на вопрос журналистов, препятствовал ли президент США Дональд Трамп правосудию.

"Преждевременно делать какие-либо выводы на данный момент. У нас есть процесс расследования в конгрессе и процесс в администрации, а теперь и в министерстве юстиции", — сказал Райан на пресс-конференции на Капитолии.

Райан также сказал, что не считает, что назначение спецпрокурора по России воспрепятствует схожим по теме расследованиям в обеих палатах конгресса.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, которого уволил Трамп, ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию. Спикер Райан является однопартийцем Трампа, но не обязан ему отчетом, и отношения Трампа и Райана в прошлом были натянутыми.