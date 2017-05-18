Чехия отказалась принимать мигрантов, несмотря на штраф в десять млн евро

ПРАГА, 18 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чехия не изменит своего решения больше не принимать мигрантов, несмотря на угрозу штрафа от ЕС в размере до 10 миллионов евро и другие санкции, об этом заявил чешским журналистам в четверг в Брюсселе глава МВД Милан Хованец на полях заседания Совета министров внутренних дел ЕС, передает республиканское радио.

Во вторник представители ЕК пригрозили различными правовыми и денежными наказаниями тем странам, которые отказываются принимать беженцев из лагерей в Италии и Греции в рамках определенных Еврокомиссией квот. До сих пор в рамках этой программы за один год из лагерей было перемещено в разные страны ЕС лишь 18,4 тысячи человек из намеченных 160 тысяч. Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек и отказалась от приема следующих.

"Мы как будто играем в какую-то игру, кто принял 20 человек, а кто 12. И тот, кто принял 20, тот хороший, а тот, кто 12 – плохой. Система принудительных квот не действует и действовать не будет", — сказал Хованец, добавив, что эксперты его ведомства определили размер возможного денежного наказания Чехии со стороны ЕК примерно в 10 миллионов евро.

На заседании глав МВД стран ЕС в сентябре 2015 года, на котором большинством голосов было принято решение о квотах, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния голосовали против этой меры, а Финляндия воздержалась. Венгрия и Польша до сих пор не приняли ни одного беженца и не намерены этого делать в будущем.

В связи с этим еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос призвал во вторник Варшаву и Будапешт немедленно изменить свое поведение, а Прагу и Братиславу – вернуться к приему беженцев, иначе, по словам еврокомиссара, к ним будут применены соответствующие правовые и финансовые наказания.

Глава чешского МВД в четверг напомнил журналистам, что его страна в рамках решения миграционного кризиса с самого начала оказывает серьезную финансовую и материальную поддержку тем государствам, которые более других пострадали от этого кризиса. По мнению Хованеца, наиболее верной моделью помощи странам, пострадавшим от миграционного кризиса, была идея "эффективной солидарности", которую предложила осенью минувшего года Словакия в рамках своего председательства в ЕС. Ныне председательствующая в организации Мальта поначалу шла в том же направлении, однако затем, под влиянием критики с разных сторон, вернула разработку начатых проектов на низший уровень дискуссий, заметил чешский министр.