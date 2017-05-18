США и Япония продолжат маневры у Корейского полуострова, заявили в сенате

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США и Япония будут продолжать военные маневры у Корейского полуострова, заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост посла США в Токио Уильям Фрэнсис Хагерти.

"Маневры, которые недавно велись у Корейского полуострова с участием судов ВМФ США и Японии, говорят о многом в свете нашего партнерства, и, думаю, мы увидим больше подобных действий", — сказал Хагерти на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову 29 апреля. По мере продвижения в Японском море авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии, а затем с ВМС Южной Кореи. Ранее на этой неделе сообщалось, что ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США "Карл Винсон" останется в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.

Хагерти, отвечая на вопросы сенаторов, отметил, что в отношении проблемы КНДР "Япония является крайне важным двусторонним партнером США и важным партнером в трехсторонних отношениях с Южной Кореей наши позиции полностью совпадают по этому вопросу".

Он заявил, что "координация США с Японией становится все теснее", и подтвердил позицию действующей администрации о том, что Пекин должен играть более активную роль в денуклеаризации Корейского полуострова.

"Япония гораздо ближе к северокорейской угрозе, чем мы, но у них и очень тесные экономические связи с Китаем, поэтому, думаю, вместе Япония и США могут стать единым фронтом, который будет подталкивать Китай в правильном направлении", — сказал Хагерти.