Власти ФРГ обвинили в терроризме двух националистов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в терроризме против двух националистов, подозреваемых в подготовке нападений на беженцев и мусульман, передает агентство Рейтер.

Даниэль А. в возрасте 41 года и 29-летний Марсель Л. также обвиняются в участии в организованной преступной группировке — праворадикольной организации Oldschool Society (OSS). Им также вменяется незаконное хранение взрывчатых веществ и оружия.

По версии следствия, мужчины планировали использовать при нападении бутылки с зажигательной смесью и самодельные бомбы, начиненные гвоздями.

С января 2015 года OSS планировала серию терактов, направленную против беженцев. Первое нападение — взрыв приюта для беженцев неподалеку от города Борна — радикалы готовились совершить в начале мая 2015 года, однако лидеры группировки были задержаны за два дня до запланированного теракта.

Суд Мюнхена в марте уже приговорил четырех членов организации к тюремному заключению по обвинению в участии в деятельности террористической группировки.