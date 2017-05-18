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В мире

Железные дороги стран СНГ договорились совместно бороться с кибератакам

18:3818.05.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСкоростной поезд Ласточка в Сочи. Архивное фотоСкоростной поезд Ласточка в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Железные дороги государств – участников Содружества договорились о совместном противодействии кибератакам, говорится в сообщении РЖД в четверг по итогам 66-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, проходящем в Москве.

Логотип компании ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Перевозки не пострадали: электронная система РЖД подверглась атаке хакеров

Первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощёк сообщил, что межгосударственная информационная сеть, которой объединены национальные центры железных дорог стран СНГ успешно выдержала крупнейшую вирусную атаку, произошедшую на днях по всему миру.

"Учитывая, что наши железные дороги работают в непосредственном контакте, считаю необходимым поручить комиссии по информатизации Совета проработку взаимодействия наших железных дорог в условиях возможных массированных кибератак", — цитируют РЖД Краснощёка.

РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЖД не получали уведомления от Киева о прекращении ж/д сообщения с Россией

Он напомнил, что результатом недавней вирусной атаки стало выведение из строя электронных систем нескольких сотен тысяч пользователей по всему миру. В РФ нападению подверглись десятки тысяч компьютеров. РЖД не удалось избежать этой глобальной кибератаки, но, благодаря профессионализму IT-специалистов и оперативным административно-управленческим решениям, серьезных сбоев в технологическом процессе не было.

"Слаженная работа сотрудников движенческого и информационного блоков холдинга "РЖД" позволила предотвратить возможную остановку в движении поездов и работе информационной инфраструктуры компании", — отметил Краснощёк. По его словам, общее информационное пространство охватывает все национальные вычислительные центры железных дорог СНГ. Для координации их деятельности функционирует информационно-вычислительный центр железнодорожных администраций (ИВЦ ЖА)).

Обмен данными позволяет собирать оперативную и статистическую отчетность, а также обеспечивать работу автоматизированного банка данных вагонов и контейнеров, системы управления пассажирскими перевозками и электронного резервирования мест "Экспресс-3". На основе данных ИВЦ ЖА также осуществляются взаиморасчеты между железными дорогами за предоставленные услуги.

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