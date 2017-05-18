Украинский оператор "Киевстар" закрыл доступ к российским ресурсам

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Украинский оператор телекоммуникационных услуг "Киевстар" ограничил предоставление доступа к российским социальным сетям и ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщили РИА Новости в четверг в службе поддержки абонентов.

Ранее президент Украины Петра Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

"В соответствии с указом президента… вступает в силу решение СНБО о прекращении доступа к ряду российских web-ресурсов, в том числе социальным сетям "Вконтакте", "Одноклассники", сервисам "Яндекс" и Mail.ru. Поэтому "Киевстар" как компания, работающая в правовом поле Украины, выполняет решения, вступившие в силу, закрывает доступ к web-сайтам, которые указаны в тексте этого указа. Надеемся на ваше понимание", — сообщили в службе поддержки.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в вою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.