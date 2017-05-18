Мадуро рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал президента России Владимира Путина в телефонном разговоре о внутриполитической ситуации в стране и мерах по урегулированию кризиса, говорится в сообщении пресс-службы Кремля в четверг.

"По инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Николас Мадуро проинформировал о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса", — говорится в сообщении.

Российский лидер в свою очередь пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране.

"Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, подчеркнув важность решения возникающих проблем в рамках правового поля, в соответствии с национальным законодательством", — добавляется в релизе.