Патрушев считает, что Киев уже не сможет выполнить минские соглашения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киев, скорее всего, уже не сможет выполнить минские соглашения, обстановку на Украине фактически никто не контролирует, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В феврале исполнилось два года, как огромными усилиями был выработан поэтапный план мирного урегулирования в Донбассе. Сторонам конфликта (Киеву и ЛНР с ДНР) надо было сразу приступить к его реализации. Сегодня это сделать сложнее, а скорее всего, Киев уже не сможет выполнить минские соглашения — обстановку на Украине фактически никто не контролирует, у действующего президента даже нет монополии на применение силы", — сказал он.

Патрушев также выразил мнение, что власти в Киеве не готовы отказаться от силовых подходов к Донбассу.

"Порошенко отвергает компромиссные идеи по преодолению кризиса, которые озвучиваются различными общественными и политическими деятелями. Налицо неготовность различных ветвей власти в Киеве отказаться от силовых подходов в вопросах нормализации ситуации на юго-востоке страны", — добавил он.

Секретарь Совбеза РФ в то же время подчеркнул, что альтернативы мирному политическому урегулированию не существует.