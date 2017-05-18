Скончался экс-глава американского телеканала Fox News Роджер Айлз

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший генеральный директор американского телеканала Fox News Роджер Айлз скончался в возрасте 77 лет, передает телеканал.

В июле 2016 года Айлз оставил свой пост. Сообщалось, что его обязанности были переданы Руперту Мердоку, который занимал должность главного исполнительного директора 21st Century Fox.

Roger Ailes, founder of Fox News, dead at 77 https://t.co/tdP1tBhZKu — Fox News (@FoxNews) 18 мая 2017 г.

​"Я с прискорбием и разбитым сердцем сообщаю, что мой муж, Роджер Айлз, скончался сегодня утром", — приводит телеканал заявление супруги Айлза Элизабет.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Айлс, возглавлявший телеканал в течение 20 лет, в последние годы оказался в центре громкого скандала. Бывшая телеведущая канала Гретчен Карлсон подала на него в суд, обвинив в домогательстве.