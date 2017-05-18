Журналист взял на себя ответственность за фейк о смерти Алексиевич

РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский независимый журналист Томмассо Дебенедетти взял на себя ответственность за распространение фальшивой информации о кончине белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Одним из первых СМИ, опубликовавших информацию о смерти Алексиевич со ссылкой на сообщение министра культуры Франции в Twitter, была французская газета Le Figaro. Через 40 минут после публикации газета выпустила опровержение, в котором говорилось, что "после проверки выяснилось, что аккаунт в Twitter не принадлежит новому министру культуры" Франции Франсуаз Ниссен. Позднее Алексиевич опровергла в беседе с РИА Новости информацию о своей кончине.

"Это я создал фейковый аккаунт министра культуры и распространил ложную новость о смерти Светланы Алексиевич", — говорится в заявлении Дебенедетти, поступившем в РИА Новости. По его словам, он создал этот аккаунт накануне, но никто из более чем тысячи подписавшихся не заметил, что страница была фальшивая. Более того, как утверждает Дебенедетти, официальный портал французского правительства внес фальшивый аккаунт в список официальных страниц членов кабмина. "Невероятно! Увидев полное отсутствие верификации со стороны французских СМИ, сегодня утром я решил распространить фейковую новость и посмотреть, что получится", — отмечается в сообщении Дебенедетти.

"Я выбрал смерть Алексиевич по двум причинам. Во-первых, французский министр была издателем ее книг. Во-вторых, Алексиевич уже становилась главной героиней моих удавшихся фейков. В октябре я создал аккаунт от ее имени и объявил о победе в нобелевской номинации за два часа до официальной церемонии. Многие газеты и телеканалы поверили в это и тем самым поставили под сомнение уровень секретности Шведской академии", — сообщается в письме автора розыгрыша.

"Сегодняшний твит о смерти Алексиевич показывает, насколько просто СМИ и правительства, особенно европейские и западные, становятся жертвами фальшивых новостей по вине своей спешки, которая мешает им подтвердить достоверность информации… Война против фейковых новостей, по крайнее мере во Франции, проиграна", — говорится в заявлении итальянского журналиста.

Дебенедетти стал известен после серии фальшивых новостей, в которых он, в частности, сообщал о смерти папы Римского Бенедикта XVI — это сообщение он разместил через поддельный аккаунт госсекретаря Ватикана, и об убийстве в Сирии руководителя экстремистской группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. Для этой публикации он создал микроблог от имени тогдашнего главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В считанные часы эта псевдоновость разошлась по многим информационным ресурсам, прежде всего, в арабском мире.

*Террористическая организация, запрещенная в России