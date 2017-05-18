В Сомали боевики "Аш-Шабаб" наказали двух воров, отрубив им руки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" публично наказали двух воров, отрубив им правые руки, передает агентство Рейтер. © AP Photo / Abdi Warsameh Группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв в столице Сомали

По данным агентства, шариатский суд признал двух мужчин виновными во взломе и краже из магазина в регионе Баколь. Сообщается, что мужчины украли около 500 долларов. Воры сознались в содеянном, они должны возместить ущерб.

По словам жителя района, где произошло хищение, оба вора были госпитализированы.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.