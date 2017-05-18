ГПУ заподозрила Сталина и Берию в причастности к депортации крымских татар

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. В украинской прокуратуре заподозрили лидера советского государства Иосифа Сталина и народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берию в причастности к депортации крымских татар.

Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры в четверг, подозрение Сталину и Берии было подготовлено прокуратурой Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать на Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в Киеве. В генпрокуратуре отметили, что в декабре 2015 года начато расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

"Сегодня прокурор в производстве подписала подозрение И.Сталину и Л.Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году. И это не только акт исторической справедливости. Впереди — поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов", — написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Как отметили в генпрокуратуре, за полтора года в ходе досудебного следствия в государственные архивы было направлено 53 запроса, 52 — в высшие учебные заведения и 67 — в научные библиотеки. Информация собиралась по всем госучреждениям на территории Украины. На основе полученной информации составлено 103 протокола осмотра документов. На сегодняшний день установлено более 250 семей — потенциальных потерпевших, а это более тысячи человек. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 63 человека.

День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.