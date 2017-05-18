Британская правящая партия представила план на ближайшие пять лет

ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правящая Консервативная партия Великобритании в четверг представила предвыборный манифест, в котором подтвердила, что пойдет по пути так называемого "жесткого Brexit", продолжит поддерживать НАТО и ООН, будет выступать против нового шотландского референдума и добиваться сокращения чистого прироста миграции.

Brexit

Консервативная партия подтвердила две установки по Brexit, вызывающие наиболее жесткую критику со стороны политических оппонентов: "отсутствие соглашения по Brexit лучше, чем плохое соглашение" и "сейчас не время для повторного референдума о независимости Шотландии".

"Мы продолжаем верить, что отсутствие соглашения — это лучше, чем плохое соглашение. Мы сделаем все для того, чтобы у нас была ясность относительно нашего будущего, чтобы у нас был контроль над нашими законами, и чтобы у нас было более единое Соединенное Королевство", — говорится в манифесте.

Представляя предвыборный документ, британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что "посвятит все свои усилия тому, чтобы добиться соглашения, которое будет служить интересам всей страны, всех ее частей".

В манифесте затрагивается еще один важный для страны вопрос — шотландский парламент недавно по просьбе первого министра региона, голосовавшего за сохранение Британии в составе ЕС, Николы Стерджен одобрил идею проведения нового референдума о независимости. Сейчас этот вопрос находится в ведении властей страны.

"Консервативная партия под руководством Терезы Мэй обеспечит сильный и стабильный союз, без проведения сейчас сеющего раздор шотландского референдума", — говорится в манифесте.

Несмотря на подтверждение установки, что "Brexit означает Brexit", в манифесте оговаривается, что Великобритания может быть заинтересована в сохранении участия в некоторых европейских программах после выхода из ЕС и готова платить за это.

"Покидая Европейский союз, мы перестаем быть членом единого рынка и таможенного союза, но мы будем добиваться глубокого особого партнерства, которое выразится в полноценном соглашении о свободной торговле. Могут быть специальные программы ЕС, в которых мы захотим участвовать, и, если так, будет разумным вносить свой вклад", — говорится в манифесте.

Между тем, высокопоставленные представители руководства Евросоюза ранее предупреждали Великобританию, что не допустят "избирательного подхода" к Brexit, и заявляли, что она не сможет выбирать, в каких программах ЕС ей участвовать, а в каких — нет.

В манифесте сообщается, что Великобритания останется подписантом Европейской конвенции по правам человека в течение следующих пяти лет. "Мы не будем переносить Хартию Европейского союза об основных правах в законодательство Великобритании. Мы не будем ни отменять, ни заменять Закон о правах человека до завершения процесса выхода из ЕС. Мы останемся подписантами Европейской конвенции по защите прав человека на срок работы следующего парламента", — говорится в манифесте.

Лидер партии, премьер-министр страны Тереза Мэй уже давно объявила, что выход страны из ЕС подразумевает выход из состава единого рынка, Таможенного союза ЕС и замену всего корпуса действующего в Соединенном Королевстве европейского законодательства на британские законы (так называемый Великий законопроект об отмене).

Борьба с миграцией

Партия разработала комплекс мер, направленных на сокращение чистого притока миграции до "десятков тысяч". Среди прочего консерваторы обещают сделать принятие на работу иностранцев дороже для работодателей, а также планируют увеличить для мигрантов цену за пользование услугами Национальной системы здравоохранения.

Снижение чистого притока миграции — разницы между количеством покинувших страну и приехавших в нее – названо одной из ключевых задач.

В манифесте поставлена задача "снизить количество мигрантов из стран, не входящих в Европейский союз", по всем визовым направлениям, а также снизить уровень миграции из стран ЕС после выхода Великобритании из объединения в 2019 году. По сути, отмечают эксперты, эти заявления означают "конец свободы передвижения".

Так называемый "налог на профессионалов" — сумма, которую британские работодатели должны ежегодно выплачивать за каждого иностранца из стран, не входящих в ЕС, — удвоится с 1 тысячи до 2 тысяч фунтов стерлингов.

Еще одним важным пунктом манифеста станет отказ партии исключить иностранных студентов, обучающихся в британских университетах, из целевого показателя по снижению уровня миграции. По данным источников в правительстве, министр внутренних дел Амбер Радд долго уговаривала премьера не включать студентов в целевой показатель, однако, судя по всему, Мэй, сама в прошлом глава МВД, не согласилась на эту уступку. Ужесточены будут и визовые правила для студентов.

Задачу снизить чистый приток миграции до 100 тысяч человек поставил еще в бытность лидером оппозиции Дэвид Кэмерон. Несмотря на то, что консерваторы, как мантру, повторяют это обещание уже больше семи лет, пока задача далека от реализации: по данным на конец прошлого года, чистый прирост миграции составлял 273 тысячи человек в год. Такие показатели дали основания многим представителям оппозиции критиковать правительство, называя цель нереализуемой. Резкой критике подверг Терезу Мэй и экс-канцлер (министр финансов) Великобритании Джордж Осборн. С недавних пор главный редактор газеты Evening Standard, Осборн посвятил свою первую колонку в этом качестве именно вопросам миграции.

"Она (Тереза Мэй) знает лучше, чем почти кто бы то ни было, что чистая миграция — количество приезжающих людей минус количество уезжающих — это не подарок правительства, а превратности мировой экономики. Более того, в поставленной задаче есть ложный стимул: получается, что чем больше людей ты уговоришь уехать, тем скорей ты выполнишь задачу", — написал он.

НАТО и Би-Би-Си волноваться не о чем

Консервативная партия подтвердила свою приверженность международным институтам и альянсам и пообещала поддержку Британскому совету и Всемирной службе Би-би-си для "продвижения лучших британских ценностей" по всему миру.

"Безопасность и процветание Великобритании зависит от международных институтов, которые мы помогли основать и которые продолжим поддерживать: ООН и Совбез ООН, НАТО — основа нашей безопасности, Британское Содружество, "двадцатка", "семерка" и Всемирная торговая организация", — говорится в манифесте.

Консерваторы подтвердили обязательство выплачивать 2% ВВП на поддержку НАТО, а также пообещали не забывать о "мягкой силе".

"Мы создадим для всемирной службы Би-би-си и Британского совета надежный фундамент, чтобы они могли продвигать лучшие британские ценности по всему миру и создавать надежные связи между нашими местными общинами и другими странами", — говорится в документе.

Где брать деньги

Правительство планирует избавить страну от бюджетного дефицита к середине следующего десятилетия. В манифесте подтверждаются нынешние планы, озвученные ранее канцлером Филиппом Хаммондом, согласно которым дефицит к 2021-2022 году должен понизиться до 0,7% ВВП, а вскоре после этого должен исчезнуть вовсе.

В манифесте также говорится, что повышения НДС в стране в ближайшие пять лет не будет.

При этом в документе содержатся обещания увеличить финансирование социальной сферы, Национальной системы здравоохранения, системы школьного образования. Добиться этого консерваторы планируют, в том числе, за счет изменения правил получения социальной помощи. Если раньше право на бесплатную социальную помощь предоставлялось всем, у кого состояние не превышало 23 тысяч 250 фунтов стерлингов, то теперь лимит будет повышен до ста тысяч фунтов, однако в него будет включена стоимость недвижимости. Кроме того, платежи за социальную помощь, согласно планам консерваторов, могут откладываться до смерти человека.

"Мы даем людям уверенность в том, что они могут передать своим детям и внукам, по крайней мере, 100 тысяч фунтов стерлингов. На данный момент, тебя могут обчистить до 23 тысяч, так что сумма увеличилась в четыре раза", — отметил министр здравоохранения Джереми Хант в интервью Би-би-си.

В то же время предложения консерваторов вызвали у многих беспокойство, именно в связи с включением недвижимости в понятие "состояния". Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал идею "налогом на деменцию", а лидер либдемов Тим Фэррон и вовсе обвинил Консервативную партию в безжалостности по отношению к самым уязвимым слоям населения.

Изменения ощутят не только пожилые люди, но и дети: Консервативная партия намерена отменить бесплатные горячие школьные обеды для всех школьников (в настоящее время в Британии бесплатно обедают школьники первых трех классов начальной школы) и вместо этого предоставлять завтраки для всех учащихся начальной школы.

"Мэйизм" или "Хороший консерватизм"

В заключение пресс-конференции по итогам представления манифеста премьер-министр Великобритании проявила обычную для себя скромность, заявив, отвечая на вопрос одного из журналистов, что "мэйизма" (термин создан по аналогии с "тэтчеризмом" — политикой, проводимой Маргарет Тэтчер) не существует, а есть лишь "хороший консерватизм".

Мэй постоянно сравнивают с ее единственной предшественницей-женщиной на посту премьера.

"Мэйизма не существует. Я знаю, что вы, журналисты, любите об этом писать. Есть лишь хороший надежный консерватизм, ставящий интересы страны и интересы обычных работающих людей в центр всего, что мы в правительстве делаем", — заявила Мэй.

Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 8 июня. По данным опроса Ipsos для Evening Standard, консерваторы пользуются доверием 49% населения, лейбористы — 34%. Либерал-демократическую партию поддерживают 7%, Партию независимости – 2%. Лейбористам удалось сократить отрыв от правящей партии на восемь процентных пунктов за последние три недели.