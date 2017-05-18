Патрушев рассказал, сколько на Ближнем Востоке россиян примкнули к боевикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Ближнем Востоке в составе террористических структур воюют более четырех тысяч боевиков — выходцев из РФ, остается опасность их возвращения, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Учитывая, что на Ближнем Востоке в составе террористических структур воюют более 4 тысяч боевиков — выходцев из Российской Федерации, остается опасность их возвращения и осуществления террористической деятельности уже на территории России", — сказал он.