Счета "Яндекс.Украины" заблокированы, компания пытается вывести средства

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Счета "Яндекс.Украины" заблокированы, компания ищет легальные решения для перечисления средств партнерам, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе "Яндекса".

"Из-за вступления в силу указа президента Украины №133/2017 нам заблокировали все счета, с которых ООО "Яндекс.Украина" могло перечислить вознаграждение партнерам рекламной сети "Яндекса". Все средства остаются на партнерских аккаунтах, но пока мы не можем перевести их на счета партнеров", — сказал представитель компании.

В "Яндексе" отметили, что быстро разрешить проблему не получается. "Мы продолжаем искать легальные решения и для отправки средств, и для продолжения сотрудничества", — подчеркнули в компании.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ президента был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.