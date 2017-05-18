Захарова опровергла информацию СМИ о просьбе Лаврова встретиться с Обамой

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью сообщения в американских СМИ о том, что Россия добивалась аудиенции для министра иностранных дел Сергея Лаврова у бывшего президента США Барака Обамы.

По ее словам, корреспондент издания Politico Сьюзан Глассер со ссылкой на "неких анонимных высокопоставленных бюрократов прежней администрации" утверждает, что якобы с 2013 года "русские буквально умоляли устроить для министра иностранных дел России Сергея Лаврова аудиенцию в Белом доме".

"Сьюзи, это ложь", — сказала Захарова.

По ее словам, Россия всегда оставалась открытой для любых контактов на различных уровнях, в том числе весьма высоком.

"Несмотря на взятый Вашингтоном при Обаме курс на замораживание двусторонних контактов, сотрудничества, все же стремились, пытались, делали все возможное, чтобы вести с США активный диалог. Это было нужно не только нам, но это, в принципе, соответствовало интересам международной безопасности", — указала Захарова.

"Вот, с того самого 2013 года у министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось 64 встречи и 192 телефонных разговора с госсекретарем США Джоном Керри. Более чем в 90% случаев все они состоялись по американской инициативе", — указала официальный представитель.

Она отметила, что "с мая 2015 года по июль 2016 года глава госдепа четырежды приезжал с визитом в Россию, где его всякий раз терпеливо принимал президент РФ Владимир Путин".