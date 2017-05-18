В украинском аэропорту самолет приземлился в незастывший бетон

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший из Киева, сел в аэропорту Запорожья на полосу с незастывшим бетонным покрытием, сообщается на сайте авиакомпании.

Раствор попал на стойки шасси, нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крыла. В результате самолет оказался не в состоянии выполнять дальнейшие рейсы.

Пассажиров, которые должны были вылететь в Киев на этом воздушном судне, перевезут в столицу наземным транспортом.

В авиакомпании отметили, что взлетно-посадочную полосу в аэропорту ремонтировали с 26 марта по 10 мая. За день до происшествия воздушная гавань уведомила о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая.