Россия окажет помощь Венесуэле в решении кризиса, если ее об этом попросят

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Если участие России в нормализации внутренних процессов в Венесуэле будет востребовано, российская сторона предоставит содействие в том объеме, о котором попросят, заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Позиция России относительно урегулирования политических разногласий в Венесуэле остается неизменной, вы ее знаете: разжигание конфликтов через провоцирование уличных беспорядков и столкновений — это путь в никуда, он чреват хаосом, кровопролитием, новыми человеческими трагедиями", — сказала Захарова.

Она отметила, что "единственный возможный способ урегулирования стоящих перед страной проблем – это ответственный переговорный процесс, без каких-либо предварительный условий".

Представитель МИД добавила, что любые действия сторон должны предприниматься в рамках правового поля, в соответствии с конституцией страны и без деструктивного вмешательства извне.

"Если участие России в нормализации внутренних процессов в Венесуэле будет востребовано, предоставим содействие в том объеме, о котором нас попросят. Мы ожидаем, что данных позиций будут придерживаться и наши партнеры, международные региональные игроки, желающие оказать посреднические услуги Каракасу во внутреннем урегулировании", — добавила она.