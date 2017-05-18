Маккейн заявил, что к нему СМИ относились еще хуже, чем к Трампу

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сенатор Джон Маккейн считает, что американские СМИ были настроены по отношению к нему еще более негативно, чем к Дональду Трампу. Об этом республиканец заявил в интервью телеканалу MSNBC.

"Чтобы вы знали, ко мне относились еще хуже, чем сейчас к Трампу", — сказал Маккейн в эфире передачи Morning Joe.

В среду президент США, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны, пожаловался на необъективность СМИ и заявил, что ни к одному политику в истории не относились хуже. Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял различные американские СМИ в публикации "фейковых новостей", а также в предвзятости и необъективности в его отношении.