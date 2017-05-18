В Киеве отказались признавать символику дивизии СС "Галичина" нацистской

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Символика дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавших на стороне нацистской Германии) не подпадает под закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" и не может считаться символикой нацистского режима, сообщил глава Института Национальной памяти Украины Владимир Вятрович на запрос украинского издания "Страна".

Закон вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В пункте 5 части 1 статьи 1 данного закона приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой.

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых на Украине запрещено", — говорится в ответе Вятровича на запрос издания, опубликованного в четверг.

Дивизия СС "Галичина" — военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны — была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за свободу и независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне фашистов.

В 2009 году Россия обжаловала в ООН установление в Тернополе мемориальной доски военным дивизии "Галичина". Тогда заместитель постоянного представителя России при ООН заявлял, что решение городского совета Тернополя установить мемориальную доску в честь дивизии СС "Галичина" является "кощунственным", как и ряд других действий украинской власти по героизации нацизма.