На отдыхе в Турции турист из Сургута получил черепно-мозговую травму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. Житель Сургута Иван Цивка получил черепно-мозговую травму на отдыхе в Турции при неизвестных обстоятельствах, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в добровольческом поисково-спасательном отряде "Югра", в котором состоит молодой человек.

"В начале недели, находясь на отдыхе в Турции, при невыявленных обстоятельствах Иван получил черепно-мозговую травму и был доставлен в госпиталь Анталии. На сегодняшний день его состояние крайне тяжелое, изначально находился в коме, накануне вечером пришел в сознание, однако врачи вскоре ввели Ивана в искусственный сон", — отметил руководитель поискового отряда Александр Турыгин, добавив, что о событиях последних дней молодой человек ничего не помнит, однако осознает, что находится в Турции.

По словам Турыгина, подробности случившегося представителями страховой компании, которая также наблюдает за состоянием россиянина, не раскрываются. Однако там не исключают, что в крови пострадавшего был алкоголь. "Эту информацию, конечно, необходимо еще проверить, потому что она является важной с точки зрения страховых выплат", — заявил собеседник, уточнив также, что в ближайшие выходные в Турцию планирует отправиться один из родственников молодого человека.

В пресс-центре администрации Сургута агентству пояснили, что информация о пострадавшем на заграничном отдыхе жителе города в муниципалитет не поступала.