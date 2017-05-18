Лавров прокомментировал сообщения о "секретах" Трампа советской шуткой

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о секретной информации, якобы переданной ему во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RT. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.

Лавров отметил, что работа американских СМИ напоминает ему популярную в Советском Союзе шутку в отношении прессы."Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета "Правда", в которой нет известий, и есть газета "Известия", в которой нет правды", — сказал Лавров.

Трамп принял Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.