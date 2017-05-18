Патрушев: Россия не может допустить геноцида русскоязычных в Донбассе

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия исходит из того, что территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются частью Украины, но не может допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской областей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.