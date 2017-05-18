Украинской авиакомпании запретили летать в Евросоюз

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украинская авиакомпания УРГА попала в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в страны Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Рейсы УРГА попали под запрет из-за нерешенных проблем безопасности, которые были обнаружены в ходе проверок Европейским агентством по авиационной безопасности.

Всего в список Европейская комиссия включила 181 авиакомпанию из 23 стран, среди которых Афганистан, Иран, Ирак, Зимбабве, Ангола и Ливия.

Накануне между Евросоюзом и Украиной был подписан закон о безвизовом режиме. Предполагается, что он вступит в силу в ночь на 11 июня.