Джаафари заявил о начале обсуждения с офисом де Мистуры конституции в Сирии

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари заявил о начале неформальных встреч технических экспертов с офисом спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры по вопросам конституции.

"Мы приняли решение начать неформальные встречи между экспертами в области конституции с нашей стороны с представителями ООН. Они начали обсуждение бумаги об основных принципах из 12 пунктов, которые касаются конституции", — сказал Джаафари журналистам.

По его словам, эксперты будут проводить встречи сегодня и, если понадобится, в пятницу, после чего предоставят результаты обсуждений делегации Дамаска, которая будет принимать окончательное решение.

"Это наше предложение, наша инициатива", — подчеркнул он.