При потасовке в горсовете Киева пострадали двое полицейских

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Двое правоохранителей пострадали в результате потасовки в Киевском городском совете, семь участников конфликта задержаны, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в здании Киевского горсовета произошла потасовка между недовольными жителями города и охраной, горожане ворвались в сессионный зал. По данным СМИ, ими оказались жители одного из домов в Киеве, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

По версии полиции, в четверг во время заседания группа лиц пыталась попасть в сессионный зал Киевского горсовета, а затем "устроила потасовку с сотрудниками полиции охраны, которые несли там службу".

"Вследствие этого двое правоохранителей получили телесные повреждения, еще у трех повреждена форменная одежда. В результате в Шевченковское управление полиции для выяснения обстоятельств доставили семерых мужчин", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На происшествия место вызвали следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям каждого участника, сообщили в полиции.