Маккейн предложил выдворить посла Турции после драки у резиденции дипломата

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции после драки, произошедшей у резиденции дипломата в Вашингтоне, сообщает телеканал MSNBC.
"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — приводится заявление Маккейна на странице программы Morning Joe в Twitter, в эфире который выступал сенатор.
.@SenJohnMcCain on Turkish bodyguards involved in bloody DC brawl: "I'd throw the Turkish ambassador out" #morningjoe— Morning Joe (@Morning_Joe) 18 мая 2017 г.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.