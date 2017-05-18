Маккейн предложил выдворить посла Турции после драки у резиденции дипломата

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции после драки, произошедшей у резиденции дипломата в Вашингтоне, сообщает телеканал MSNBC.

"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — приводится заявление Маккейна на странице программы Morning Joe в Twitter, в эфире который выступал сенатор.

.@SenJohnMcCain on Turkish bodyguards involved in bloody DC brawl: "I'd throw the Turkish ambassador out" #morningjoe — Morning Joe (@Morning_Joe) 18 мая 2017 г.

Столкновения произошли во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В среду официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.