В Бразилии полиция обыскала дом сенатора в рамках антикоррупционного дела

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Бразилии провели обыски в квартире и в офисе сенатора Аесио Невеса, а также двух других парламентариев от правящей Партии бразильского демократического движения в рамках антикоррупционного расследования, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

Как заявил источник, Верховный суд постановил отстранить Невеса от исполнения обязанностей депутата Сената в связи с подозрениями в коррупции.

По данным агентства, разговор с главой компании JBS SA, в котором законодатель требует у бизнесмена два миллиона реалов (638 тысяч долларов), был записан вместе с компрометирующей беседой, предположительно, президента Мишела Темера.

Портал Globo ранее опубликовал аудиозапись разговора якобы Темера, в ходе которого он дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Бразильский депутат Алессандру Молон представил в среду официальный запрос главе парламента о начале импичмента президента Темера в связи с обнародованной записью. Сам Темер отвергает обвинения в свой адрес.