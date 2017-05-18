СМИ узнали, на кого консерваторы сделают ставку в случае ухода Трампа

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американские консерваторы всерьез задумываются, что пост президента США должен занимать не Дональд Трамп, а вице-президент Майк Пенс, пишет Politico.

На фоне новых скандалов вокруг Трампа, связанных с отставкой главы ФБР и якобы передачи России секретных данных, идея отправить президента в отставку становится все более популярной в рядах республиканцев. Они устали защищать Трампа и обеспокоены его поведением при исполнении должностных обязанностей, говорится в статье.

В Вашингтоне ни для кого не секрет, что многие республиканцы предпочитают, чтобы в Овальном кабинете (кабинет президента США – ред.) сидел Пенс, а не Трамп, отмечает Politico.

Лоббисты из Республиканской партии видят в вице-президенте "источник стабильности в Белом доме, где стало слишком неспокойно". Однако не стоит ожидать, что переход власти от Трампа к Пенсу будет гладким. Если Трампу все-таки же объявят импичмент, Пенсу придется принять власть в условиях конституционного кризиса, отмечается в статье.

На фоне скандалов вокруг президента США представители Демократической партии США призвали к импичменту Дональда Трампа. По американской конституции, в случае ухода президента в отставку его место занимает вице-президент.

Ранее издание New York Times сообщило, что Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми закрыть расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. В Белом доме назвали публикацию лживой. За день до этого газета Washington Post сообщила, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о террористической группировке ИГ*. Администрация Трампа также отрицает это.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России