Трамп раскритиковал назначение "спецпрокурора по России"

Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (18)

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американского Министерства юстиции назначить специального прокурора по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

"При всех незаконных действиях, которые имели место во время кампании Клинтон и при администрации Обамы, никогда не назначали специального советника", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2017 г.

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Президент также назвал расследование "самой масштабной охотой на ведьм" в американской политике.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".