Совет безопасности Франции впервые соберется при новом президенте

ПАРИЖ, 18 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Первое заседание совета безопасности Франции после прихода к власти в стране Эммануэля Макрона и назначения нового правительства пройдет в четверг, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ожидается, что встреча Макрона с министрами начнется в 14.30 парижского времени (15.30 мск).

В среду Елисейский дворец официально объявил состав нового правительства, в которое вошли 22 человека — поровну мужчин и женщин, причем 18 из них занимают посты министров, а еще четверо — госсекретарей. Глава правительства — премьер-министр Эдуар Филипп — был назначен новым президентом страны Эммануэлем Макроном в минувший понедельник.