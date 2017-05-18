Израильтянин-поселенец застрелил палестинца во время столкновений

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 18 мая — РИА Новости. Израильтянин-поселенец застрелил палестинца в столкновениях на Западном берегу реки Иордан, передают израильские и палестинские СМИ.

По версии израильского интернет-ресурса "Уай-нет", израильтянин применил оружие, когда участники палестинской акции протеста начали закидывать камнями его автомобиль.

"Палестинец был убит, еще один ранен поселенцем, который открыл огонь по группе камнеметателей возле (контрольно-пропускного пункта) "Хавара" на Западном берегу", — сказано в публикации.

Издание добавило, что израильтянин применил пистолет из опасения за свою жизнь и прежде, чем открыть огонь на поражение, сделал несколько выстрелов в воздух.

Официальное палестинское агентство ВАФА сообщает, что инцидент произошел у города Наблуса во время марша солидарности с сотнями палестинцев, которые объявили коллективную голодовку в тюрьмах Израиля.

В убитом опознали 23-летнего местного жителя. Раненым оказался фотограф, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести, пишет агентство со ссылкой на медиков.