Прокурор: Янукович должен решить, будут ли его дело рассматривать присяжные

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович должен самостоятельно принять решение, кто будет рассматривать уголовное дело по обвинению его в государственной измене – суд присяжных или обычная коллегия судей, считает прокурор военной прокуратуры страны Руслан Кравченко.
По украинским законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.
"До 29 мая у Януковича есть полно времени для принятия данного решения, он постоянно на связи с защитниками, никто не должен на него давить или принимать решения за него, это только его право", — заявил Кравченко в четверг на пресс-конференции.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.