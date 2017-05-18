Прокурор: Янукович должен решить, будут ли его дело рассматривать присяжные

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович должен самостоятельно принять решение, кто будет рассматривать уголовное дело по обвинению его в государственной измене – суд присяжных или обычная коллегия судей, считает прокурор военной прокуратуры страны Руслан Кравченко.

В четверг Оболонский районный суд Киева в ходе предварительного заседание по делу Януковича о госизмене отказался направлять официальный запрос в Минюст РФ в рамках международно-правовой помощи для организации участия экс-президента в суде в режиме видеоконференции. Суд счел, что для проведения видеоконференции такой запрос не нужен. В итоге заседание прошло без участия Януковича. В заседании суда объявлен перерыв до 29 мая.

По украинским законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

"До 29 мая у Януковича есть полно времени для принятия данного решения, он постоянно на связи с защитниками, никто не должен на него давить или принимать решения за него, это только его право", — заявил Кравченко в четверг на пресс-конференции.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.