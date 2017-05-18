Президент Молдавии выступил против проведения в Кишиневе ЛГБТ-марша

КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил против проведения в Кишиневе марша ЛГБТ-сообщества, который намечен на 21 мая, и заявил об организации в тот же день ряда мероприятий по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей.

На этой неделе в Молдавии проходят мероприятия в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд-2017". На 21 мая запланирован марш сексуальных меньшинств с перекрестка Измаильская-Букурешть. Он пройдет не по центральной улице столицы Кишинева, а по параллельной ей – Букурешть.

"Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал чрезвычайного и полномочного посла США в Молдавии Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдавии", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Как заявил президент, "подобные действия противоречат традиционным ценностям, православной вере и морали". По его словам, эти действия не могут быть и не будут приняты ни им лично, ни всем обществом.

"В связи с этим мы решили организовать ряд мероприятий по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые начнутся в воскресенье… на площади Великого национального собрания (в Кишиневе – ред.)", — отметил Додон.

Марш ЛГБТ-сообщества "Без страха" в прошлом году должен был пройти по центральному проспекту молдавской столицы, однако полиция убедила организаторов изменить маршрут, чтобы избежать столкновений с участниками фестиваля семьи, который проводила Партия социалистов Молдавии совместно с рядом общественных организаций республики.