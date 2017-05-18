Мюллер проверит "вмешательство РФ" в выборы в США

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дело о так называемом вмешательстве РФ в выборы президента США набирает обороты: второй раз с 1999 года назначен спецпрокурор, который будет расследовать дело. Выбор остановился на 72-летнем Роберте Мюллере, ветеране Вьетнамской войны, заматеревшем на различных должностях в ФБР и генпрокуратуре, обладающем высокой трудоспособностью и избегающем публичности.

Решение о назначении на должность Роберта Мюллера – человека с "безупречной репутацией" и "одного из самых надежных представителей правоохранительных органов в стране", как называют его СМИ – принял заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн. Президент Дональд Трамп и генпрокурор Джефф Сешнс узнали о нем уже после того, как Розенстайн подписал соответствующий приказ.

New York Times сообщает, что Розенстайн находился под усиленным давлением демократов и некоторых республиканцев в вопросе назначения спецсоветника. Именно он написал меморандум, послуживший для Белого дома изначальным обоснованием для увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Назначив Мюллера, Розенстайн может утвердить веру в способность правительства расследовать "связи" штаба Трампа, пишет газета New York Times. Газета отмечает, что назначение Мюллера одобрили и демократы, и республиканцы, считающие его одним из самых достойных представителей служб безопасности в стране.

Мюллер будет отчитываться перед Розенстайном и Трампом, однако он будет наделен большей автономией в ведении расследования, чем любой другой федеральный прокурор, отмечает газета. Так или иначе, его назначение должно "успокоить нервы" агентов ФБР после ухода Коми и критики Трампа, считает New York Times.

По данным газеты, после получения известия о назначении Трамп быстро созвал своих главных советников, большинство из которых рекомендовало ему примириться с таким решением. При этом, как сообщили два источника New York Times в администрации, зять Трампа Джаред Кушнер, который призывал к увольнению Коми, пытался побудить американского лидера к "контратаке". После короткого совещания большинство все же взяло верх, а Трамп в итоге не стал сопротивляться такому решению, что для него нетипично, отмечает газета.

NYT отмечает, что за всю историю департамент юстиции второй раз назначает специального прокурора. Первым назначенцем в 1999 году стал Джон Данфорт, расследовавший осаду агентами ФБР ранчо, где укрылись последователи секты "Ветвь Давидова". Осада привела к гибели 76 человек. Данфорт в итоге пришел к выводу, что агенты ФБР допустили ряд ошибок при рейде, однако они не были виновны в гибели людей.

Безупречный авторитет

Мюллер был назначен на пост главы ФБР президентом Джорджем Бушем в 2001 году — всего за неделю до атак 11 сентября, пишет Washington Examiner. Сменивший Буша Барак Обама также попросил Мюллера остаться в этой должности. Он ушел в отставку лишь в 2013 году после 12 лет в качестве директора ФБР, уступив по продолжительности срока службы только основателю бюро Джону Эдгару Гуверу, который занимал пост главы ведомства почти полвека.

Под его руководством бюро значительно трансформировалось, он "создал нынешнее ФБР", напоминает NYT. По мнению газеты, Мюллер спас ФБР после 11 сентября 2001 года, когда раздавались призывы расформировать ФБР и создать отдельное агентство по внутренней разведке.

Мюллер отличился и на военном поприще: в годы Вьетнамской войны он служил в морской пехоте США. Согласно его официальной биографии на сайте ФБР, к концу войны он дослужился до звания помощника командующего Третьей дивизии морской пехоты. Мюллер награжден медалью "Пурпурное сердце" (за ранение в бою), "Бронзовой звездой", крестом "За храбрость" и рядом других знаков отличия.

"Одной из причин, почему я пошел служить в морскую пехоту, стала гибель во Вьетнаме очень хорошего друга, морского пехотинца, который учился на курс старше меня в Принстонском университете. Нас было несколько таких, мы чувствовали, что должны сделать так же, как он – хотя бы пойти служить", — заявил Мюллер в интервью журналу Университета Вирджинии в 2002 году.

После войны Мюллер работал в различных городах США на должностях в прокуратуре. В 1982 году занял должность заместителя генпрокурора США и расследовал там дела о мошенничестве, терроризме и коррупции, в том числе связанной с отмыванием денег на мировом уровне. До начала своей карьеры в ФБР Мюллер был прокурором в Сан-Франциско. Телеканал NBC отмечает, что и на этой должности он завоевал безупречный авторитет: сенатор Дайэнн Файнстайн отозвалась о нем как об "уважаемом и талантливом" прокуроре, а лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси посчитала его "уважаемым и высоконадежным государственным служащим".

Работящий и скромный семьянин

Мюллер занимался расследованиями и после прекращения работы в ФБР – к примеру, в 2015 году он проводил следствие по тому, насколько адекватно Национальная футбольная лига отреагировала на инцидент с игроком клуба "Балтимор Рэйвенс" Рэем Райсом. Тогда НФЛ дисквалифицировала Райса на два матча после публикации видео с игроком, избивающим свою будущую жену.

Как сообщает телеканал USA Today, Мюллер, несмотря на публичность своей профессии, старается избегать внимания общественности. Он редко дает интервью и известен тем, что может часами заниматься подготовкой различных документов и протоколированием. Мюллер зачастую просыпался еще до рассвета и работал до поздней ночи.

Издание New Yorker, в свою очередь, отмечает, что если у Мюллера и есть какие-то недостатки, так это его въедливость и дотошность. На брифингах он зачастую требовал от своих подчиненных точные детали расследования, интересуясь, например, цветом футболки подозреваемого или маркой его автомобиля. Он всегда носил исключительно выглаженные белые рубашки, подмечают его бывшие коллеги.

Телеканал CNN отмечает аполитичность и беспристрастность Мюллера — его уважают как демократы, так и республиканцы. Его бывший подчиненный ведущий CNN Филип Мадд отмечает, что кандидатура Мюллера оптимальна. "Нет никого лучше, чем он, в плане упорного преследования цели, не подвергаясь давлению конгресса, президента, СМИ, кого-либо в ФБР, генпрокурора, замгенпрокурора", — цитирует Мадда телеканал.

Однажды жена Мюллера Энн спасла его от перспективы стать жертвой "фишинга", когда он получил электронное письмо якобы от своего банка. "Это наши деньги. Больше никакого интернет-банкинга для тебя", — указала она мужу.

Этой историей Мюллер поделился спустя несколько дней после завершения спецоперации ФБР, когда США обвинили египетских хакеров в атаке на два американских банка и произвели задержание десятков людей. CNN отмечает, что при Мюллере, возглавившем с 1989 года отдел уголовных дел департамента юстиции, была создана первая в своем роде группа по борьбе с киберпреступлениями.

Связь, идущая через года

Мюллер и его преемник на посту главы ФБР Джеймс Коми уже были неким образом связаны в прошлом. Как отмечает газета Guardian, в 2004 году оба выступили против требования Белого дома возобновить действие программы слежки за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда. Оба в связи с этим грозились уволиться со своих постов. Передавая пост Коми в 2013 году, Мюллер охарактеризовал его как "человека чести, преданности и надежности", отметив его "опыт, рассудительность и сильное чувство долга".

Ввиду своего назначения Мюллер покидает должность в юридической фирме WilmerHale, в которой его коллегами являются адвокаты Кушнера, Трампа, а также экс-менеджера избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, против которого сейчас ведется несколько расследований.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".