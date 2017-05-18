Французы доверяют Макрону меньше, чем его предшественникам, показал опрос

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французы доверяют новому президенту Франции Эммануэлю Макрону и его премьер-министру Эдуарду Филиппу меньше, чем их предшественникам в аналогичный период мандата, показывают результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Elabe.

По данным исследования, опубликованного на сайте компании, уровень доверия к новому французскому президенту находится на отметке 45%. Предшественникам Макрона в аналогичный период президентского мандата доверяли более 50% опрошенных. Так, в мае 2012 года Франсуа Олланду доверяли 58% опрошенных, в июне 2007 года Николя Саркози получил поддержку 59% французов, а степень доверия Жаку Шираку составляла 61% в мае 1995 года и 53% в июне 2002.

Как сообщается, новому премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу также доверяют меньше, чем предшественникам. По данным исследования, только 36% опрошенных заявили о своем доверии новому главе правительства. В свою очередь, экс-премьеру Жан-Марку Эйро в 2012 году доверяли 56% опрошенных, а Франсуа Фийону в 2007 году – 50% французов. В компании Elabe результат Филиппа объяснили "недостаточной известностью в масштабах страны".

Исследование проводилось в интернете 16 и 17 мая, в нем приняли участие 999 человек старше 18 лет.