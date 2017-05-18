Во Львове магазин Roshen забросали мусором из-за блокировки "ВКонтакте"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Фирменный магазин кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, во Львове забросали мусором, требуя вернуть доступ к российской соцсети "ВКонтакте", сообщает львовское интернет-издание ZAXID.NET со ссылкой на очевидца.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний"1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

"Поздно вечером в среду, 17 мая, неизвестные хулиганы забросали мусором вход в львовский магазин Roshen на улице Владимира Великого, 26 в Львове. Рядом с мешками с мусором оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор". Фото заваленного мусором входа в фирменный магазин Roshen в редакцию ZAXID.NET прислал очевидец", — сообает издание.

Также сообщается, то фотографии с мусором очевидец сделал накануне поздно вечером. По его словам, он сфотографировал кучу мусора перед Roshen, но не видел, кто его туда принес.

Дежурный менеджер магазина Roshen подтвердила изданию, что утром в четверг перед магазином были обнаружены мешки с мусором, работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.