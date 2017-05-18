Во Львове магазин Roshen забросали мусором из-за блокировки "ВКонтакте"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Фирменный магазин кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, во Львове забросали мусором, требуя вернуть доступ к российской соцсети "ВКонтакте", сообщает львовское интернет-издание ZAXID.NET со ссылкой на очевидца.
"Поздно вечером в среду, 17 мая, неизвестные хулиганы забросали мусором вход в львовский магазин Roshen на улице Владимира Великого, 26 в Львове. Рядом с мешками с мусором оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор". Фото заваленного мусором входа в фирменный магазин Roshen в редакцию ZAXID.NET прислал очевидец", — сообает издание.
Дежурный менеджер магазина Roshen подтвердила изданию, что утром в четверг перед магазином были обнаружены мешки с мусором, работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.
У Львові перед магазином Roshen залишили мішки зі сміттям та плакати з написом "Поверни ВК"…https://t.co/WkeWNjvqld pic.twitter.com/Tl1vP40vD9— unian (@unian) 18 мая 2017 г.