Vodafone-Украина заблокировала доступ к сайтам "ВКонтакте" и "Однокласники"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Vodafone-Украина" полностью заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Однокласники", а также к российским ресурсам "Яндекс" и Mail.ru, сообщили РИА Новости в сall-центре компании.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение СНБО о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду, 17 мая. Мобильные операторы Украины в среду сообщили, что начали ограничивать предоставление услуг доступа к российским социальным сетам и ресурсам.

"C нашей стороны полностью заблокирован доступ в соответствии с указом президента Украины", — сообщил собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Однокласники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки". При подключении к стационарному интернету проблем с доступом пока нет.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.