Vodafone-Украина заблокировала доступ к сайтам "ВКонтакте" и "Однокласники"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Vodafone-Украина" полностью заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Однокласники", а также к российским ресурсам "Яндекс" и Mail.ru, сообщили РИА Новости в сall-центре компании.
35.7%Чтобы ограничить доступ к информации
27%Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами
37.4%Чтобы досадить Москве
"C нашей стороны полностью заблокирован доступ в соответствии с указом президента Украины", — сообщил собеседник агентства.
Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.