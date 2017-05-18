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В мире

Европарламент принял резолюцию в поддержку геев в Чечне

13:5218.05.2017
(обновлено: 13:56 18.05.2017)
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© Flickr / European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фотоЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / European Parliament

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию, страны ЕС и Совет Европы оказать правоохранительным органам РФ документальное и консультационное содействие в расследовании якобы имеющих место нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Вильнюсе заявили, что два гея из Чечни нашли убежище в Литве
Трансляцию голосования вела видеослужба Еврокомиссии.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК РФ.

"(Европарламент) отмечает, что президент (РФ Владимир) Путин поручил российскому министерству внутренних дел и федеральной прокуратуре расследовать случаи (репрессий – ред.), и призывает (Евро)комиссию, государства-члены (ЕС) и Совет Европы оказать российским властям документальную и консультационную поддержку в этом расследовании", — говорится в резолюции, принятой большинством голосов.

В документе, носящем рекомендательный характер, выражается "глубокая обеспокоенность в связи с сообщениями о произвольных задержаниях и пытках (в Чечне) людей, считающих себя гомосексуалистами". Как следствие, Европарламент призывает власти республики "положить конец этой кампании преследований и немедленно освободить тех, кто еще остается под стражей", обеспечив им, а также занимающимся расследованием журналистам и правозащитникам надлежащую правовую и физическую защиту.

Полномочный посол США в России Джон Фрэнсис Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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США считают неприемлемым оправдание преследования геев в Чечне
При этом Европарламент призвал разрешить международным правозащитным организациям "провести заслуживающее доверие расследование предполагаемых преступлений" против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Отрицание властями республики наличия гомосексуалистов как такового в резолюции называется "ложью и абсолютной дезинформацией".

В этой связи европарламентарии призвали страны-члены ЕС облегчить процедуру предоставления убежища для пострадавших от гонений представителей секс-меньшинств в Чечне, а также занимающихся расследованием этого журналистов и правозащитников.

"(Европарламент) напоминает российским и чеченским властям, что региональные, культурные и религиозные ценности не должны использоваться в качестве предлога для оправдания или осуществления дискриминации, насилия, пыток и/или задержания отдельных лиц или групп лиц, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности", — говорится в резолюции ЕП.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

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