ООН призвала Пакистан приостановить исполнение смертного приговора индийцу

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что Пакистан должен гарантировать, что смертный приговор отставному индийскому военному Кулбушану Судхиру Ядаву по делу о шпионаже не будет приведен в исполнение до вынесения финального решения суда по делу, заявил председательствующий судья Ронни Абрахам.

"Пакистан должен принять все возможные меры, чтобы гарантировать, что Ядав не будет казнен до окончания разбирательств", — заявил он в ходе заседания, которое транслировалось на сайте суда.

Армия Пакистана 10 апреля сообщила, что военный трибунал приговорил к смертной казни отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже, также его обвинили в террористической активности. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС.

Индия в понедельник, 8 мая, инициировала разбирательство против Пакистана в Международном суде, обвинив соседнее государство в "грубейшем нарушении Венской конвенции о консульских сношениях". Индия просит суд оказать влияние на Пакистан, чтобы власти страны приостановили приведение приговора в силу и отменили его, либо объявить приговор незаконным. В понедельник состоялись предварительные слушания в Гааге, Пакистан заявил, что считает дело неподсудным Международному суду, поскольку Венская конвенция, по мнению Исламабада, не применима к случаю Ядава.