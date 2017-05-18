Тирасполь не видит практических шагов Кишинева по выстраиванию диалога

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Власти Приднестровья в последнее время предприняли ряд практических шагов, направленных на развитие отношений с Кишиневом, однако аналогичных действий со стороны властей Молдавии они не видят, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.
"С начала года были две встречи лидеров Молдавии и Приднестровья Игоря Додона и Вадима Красносельского – 4 января встреча в Бендерах и 30 марта в Голерканах. Обсуждались актуальные вопросы. Сами встречи уже являются подтверждением готовности к сотрудничеству. Мы полагаем, что пора переходить от заявлений к практическим делам, к практическому взаимодействию", — отметил министр.
По его словам, Приднестровье пошло навстречу Кишиневу в вопросе отмены уголовных дел и уголовного преследования в отношении 10 представителей органов власти Молдавии, включая сотрудников полиции.
Министр отметил, что "очень опасным вызовом" является намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы.
"Рассчитать какие-то сценарии и последствия достоверно не представляется возможным в силу того, что это охватывает очень много сфер. Но однозначно можно сказать, что эти односторонние действия приведут к дестабилизации региональной обстановки", — заявил Игнатьев.
По его словам, у Приднестровья есть конкретные предложения и идеи, и их уже озвучивали. "Ряд предложений мы направим в органы власти РФ. Мне кажется, что главная наша задача в условиях неурегулированного конфликта – не допускать ухудшения ситуации, как в политической сфере, так и в социально-гуманитарной. Недопустимо провоцировать гуманитарную катастрофу такими необдуманными действиями", — сказал министр.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.