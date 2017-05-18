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Тирасполь не видит практических шагов Кишинева по выстраиванию диалога

13:3918.05.2017
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© Fotolia / nyiragongoПамятник Ленину в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фотоПамятник Ленину в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
© Fotolia / nyiragongo

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Власти Приднестровья в последнее время предприняли ряд практических шагов, направленных на развитие отношений с Кишиневом, однако аналогичных действий со стороны властей Молдавии они не видят, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Додон заявил о готовности наладить диалог с Приднестровьем
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов к конструктивному взаимодействию с руководством непризнанной ПМР.

"С начала года были две встречи лидеров Молдавии и Приднестровья Игоря Додона и Вадима Красносельского – 4 января встреча в Бендерах и 30 марта в Голерканах. Обсуждались актуальные вопросы. Сами встречи уже являются подтверждением готовности к сотрудничеству. Мы полагаем, что пора переходить от заявлений к практическим делам, к практическому взаимодействию", — отметил министр.

По его словам, Приднестровье пошло навстречу Кишиневу в вопросе отмены уголовных дел и уголовного преследования в отношении 10 представителей органов власти Молдавии, включая сотрудников полиции.

Здание Дома советов в Тирасполе. Архивное фото
© Flickr / texx1978
США заинтересованы в возобновлении переговоров по Приднестровью
"Это и оптимизация миграционного законодательства. Это нормализация деятельности румынских школ на территории Приднестровья. Это и решение вопроса молдавских землепользователей, имеющих угодья в Дубоссарском районе. Приднестровье на практическом уровне сделало ряд встречных шагов, ожидая аналогичного движения со стороны Молдовы. Однако мы пока не увидели ни одного практического шага в этом направлении", — сказал Игнатьев.

Министр отметил, что "очень опасным вызовом" является намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы.

"Рассчитать какие-то сценарии и последствия достоверно не представляется возможным в силу того, что это охватывает очень много сфер. Но однозначно можно сказать, что эти односторонние действия приведут к дестабилизации региональной обстановки", — заявил Игнатьев.

По его словам, у Приднестровья есть конкретные предложения и идеи, и их уже озвучивали. "Ряд предложений мы направим в органы власти РФ. Мне кажется, что главная наша задача в условиях неурегулированного конфликта – не допускать ухудшения ситуации, как в политической сфере, так и в социально-гуманитарной. Недопустимо провоцировать гуманитарную катастрофу такими необдуманными действиями", — сказал министр.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле положительно оценили заявления Додона по Приднестровью
В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

 

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