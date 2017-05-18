Укрзализныца опровергла информацию о прекращении ж/д сообщения с Россией

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Информация о якобы планах властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Ранее в четверг Рен-ТВ сообщило, что Украина якобы отменяет с 1 июля железнодорожное сообщение с Россией: почти все составы перестанут ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.

"Информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Сейчас между РФ и Украиной нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах.

В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда, соединяющие РФ и Украину, формирования Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.