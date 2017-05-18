Ударить по Дамаску, задеть Москву. Трампа склоняют к санкциям против России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, подразумевающий возможность введения санкций за поддержку правительства Сирии. В тексте документа значатся 47 сирийских политиков, военных и чиновников во главе с Башаром Асадом. Все они, как считают в Вашингтоне, ответственны за военные преступления и массовое нарушение прав человека. Тонкость законодательного акта в том, что под пресс санкций попадают еще и иностранцы, сотрудничающие с сирийцами.

Свои главные цели американские законодатели не скрывают. "Мы продолжим затягивать гайки в отношении режима в Дамаске и его сторонников, включая Иран и Россию", — заявил спикер палаты представителей Пол Райан.

© Flickr / Tony Alter Конгрессмен Пол Райан © Flickr / Tony Alter Конгрессмен Пол Райан

Иезуитская логика конгрессменов

Под санкции попадут: те, кто поставлял и поставляет Дамаску баллистические и крылатые ракеты, химическое, биологическое и ядерное оружие, а также любое другое вооружение "в значительных количествах" (сколько это конкретно — не уточняется), обеспечивал или обеспечивает технологиями, осуществляет другую поддержку, которая позволила бы Дамаску получить оружие самостоятельно. Кроме того, под санкции рискуют угодить те правительства и лица, чьи действия "способствовали усугублению гуманитарного кризиса в Сирии". Трактовать последнюю формулировку можно предельно широко. Наконец, неприятности будут даже у тех, кто просто "сотрудничает с Банком Сирии". Иначе говоря, любой контакт с Дамаском (даже отправка гуманитарной помощи) теперь можно будет считать "соучастием в военных преступлениях".

Сами санкции предусматривают полный запрет на любую деловую активность на территории США, запрет на деловые связи с гражданами США и американскими компаниями, "заморозку" и арест счетов и собственности. И, конечно, запрет на получение американской визы. "Иностранные компании и банки будут вынуждены выбирать между ведением бизнеса с режимом Башара Асада или с США", — заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс.

Законопроект сконструирован очень хитро — и даже иезуитски. В том случае, если его утвердит сенат и подпишет президент Дональд Трамп, именно президент будет обязан в течение 30 дней после вступления закона в силу составить списки санкционируемых иностранцев, которые "осмелились" иметь дела с Асадом. На сегодняшний день Трампа с новой силой подозревают в связях с Россией: ему напоминают об импичменте и Уотергейте, а расследовать его связи с Москвой поставлен экс-директор ФБР Роберт Мюллер, который имеет репутацию "ястреба". В этих условиях президента буквально принуждают доказывать, что с Кремлем он никак не связан. Лучшее доказательство — максимально жесткие санкции в отношении самого широкого круга россиян. Таким образом, для поддержания своего политического реноме внутри страны Трамп должен резко повздорить с Москвой.

Это будет еще одним отказом Трампа от обещаний собственным избирателям под давлением политического истеблишмента. Напомним, что в ходе избирательной кампании и сразу после избрания хозяин Белого дома неоднократно обещал пересмотреть вопрос об антироссийских санкциях. "Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно полезные вещи?" — говорил Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Оставить Башара Асада без авиации

Если президента США авторы закона очень изящно склоняют к обострению отношений с Россией, то самой России предлагают сдать позиции в Сирии. В законопроекте есть специальная опция: санкции можно снять, если удастся сделать так, что "воздушное пространство над Сирией больше не будет использоваться правительством Сирии и связанными с ним силами для атак против мирного населения". То есть если Москва присоединится к требованиям Вашингтона о "бесполетной зоне" над Сирией. На практике это означает, что Асад потеряет возможность использовать авиацию — свое главное преимущество над вооруженной оппозицией и ИГ*. Потеряет такую возможность и Россия как "связанная с ним сила".

Схожие требования западные державы предъявляли к режиму Муаммара Каддафи. Для Ливии "бесполетная зона" обернулась развалом страны, утратой государственности и обнищанием населения.

Кстати, это уже не первая попытка лишить Асада хотя бы части ВВС. В марте 2017 года США, Франция и Великобритания пробовали во время голосования Совета Безопасности ООН принять резолюцию о санкциях против военного и политического руководства Сирии якобы "за применение химического оружия". Документ содержал запрет на продажу правительству Сирии вертолетов и запчастей к ним. Заблокировали резолюцию тогда Россия и Китай.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.