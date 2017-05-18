МИД Турции: США не оспаривают права Анкары на меры против курдов

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. США не оспаривают права Анкары на меры против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в случае угроз с их стороны, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Переговоры президентов США Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.

"Наш президент ясно сказал, что мы будем действовать в отношении YPG в рамках правил реагирования на угрозы. Мы не позволим им угрожать нам. США не встретили негативно наше заявление о том, что мы готовы ударить по YPG. Нам сказали, что оружие, поставленное YPG, будет использоваться только при операции в (сирийской) Ракке (против ИГ) и не будет применяться против нас", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

По его словам, визит Эрдогана в США был продуктивным и прошел в дружеской атмосфере.

"Стороны рассказали о своих взглядах, мы изложили свою позицию, основываясь на своём опыте, и сказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы избежать прошлых ошибок. США и Турция – самые эффективные страны в коалиции, но для сотрудничества по Ракке и в борьбе с ИГ у нас есть свои условия. Мы не будем участвовать в операции, где будет присутствовать YPG", — отметил турецкий министр.

"США не слушали советов (по Сирии) в 2012 году, в результате мы столкнулись со многими негативными последствиями", — добавил Чавушоглу.