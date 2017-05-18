В Турции в ДТП попали 16 украинцев, двое госпитализированы

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Шестнадцать украинских туристов находились в автобусе, который попал в ДТП в Турции, двое из них госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в четверг в офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции на Украине.

Авария произошла утром в четверг на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла.

"Причина аварии — скользкое дорожное покрытие вследствие осадков. В автобусе находились туристы из Украины из разных отелей Бодрума, которые направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале (провинция Денизли)", — сообщили в посольстве Турции.

Всего в автобусе находились 18 человек, включая гида и водителя.

"В результате аварии из 18 человек, которые находились в автобусе (16 украинских туристов, гид и водитель), два человека были госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угроза жизни двум госпитализированным отсутствует", — добавили в посольстве.