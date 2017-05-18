Обвинение попросило суд в Киеве начать заочное рассмотрение дела Януковича

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Обвинение просит Оболонский районный суд Киева начать заочное судебное рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, заявил в четверг прокурор Руслан Кравченко.

В четверг суд в Киеве продолжил предварительное судебное заседание по делу бывшего президента Украины о государственной измене. Защита Януковича просила суд обратиться в органы юстиции России и Ростовский областной суд РФ относительно организации видеоконференции с киевским судом в рамках международно-правовой помощи, но суд отклонил это ходатайство.

"Сторона обвинения считает возможным назначить судебное рассмотрение в форме специального (заочного – ред.) судебного производства", — заявил прокурор Кравченко.

По его словам, заочное рассмотрение дела необходимо в связи с тем, что Янукович якобы скрывается от украинского правосудия. В свою очередь защита попросила снять с рассмотрения это ходатайство обвинения. Суд объявил технический перерыв в заседании.

Ранее суд решил предоставить Януковичу возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. Суд в Ростове также сообщил о готовности организовать видеоконференцию с Киевом, однако для этого необходим соответствующий запрос украинской стороны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.